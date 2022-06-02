ميسي: "منتخب الأرجنتين ليس من أفضل المرشحين للفوز بلقب كأس العالم" من قبل beIN SPORTS June 2, 2022 15:58 0:59 دقيقة أكد النجم ليونيل ميسي أن منتخب الأرجنتين ليس من أفضل المرشحين للفوز بلقب كأس العالم مشدداً على أهمية التفكير بالتطور دائما وتقديم الأفضل من أجل بدء المونديال بشكل جيد. مقابلات ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة الأميركية غوف تصعد إلى نهائي بطولة رولان غاروس 0:36 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب كولهوف وشيباهارا 1:38 دقيقة عبد الأمير: "نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميّزة" 1:06 دقيقة ماذا قال تاعرابت وفجر بعد مواجهة الولايات المتحدة؟ 3:21 دقيقة معسكر تدريبي في الدوحة لأكاديمية جيرارد 0:38 دقيقة استاد الثمامة يحصل على شهادة رفيعة 0:43 دقيقة غاتوزو على أعتاب تولي مهمة تدريب فالنسيا 0:59 دقيقة ميسي: "لسنا من أفضل المرشحين للفوز بكأس العالم" 6:48 دقيقة البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية ودياً 0:35 دقيقة ريال مدريد يعلن رسمياً عن ضم روديغير