اعتبر حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، الأربعاء أن مونديال بلاده سيكون "في متناول الجميع" من الناحية المادية وسط الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تفشي فروس كورونا المستجد.

وقال الذوادي في اتصال عبر تقنية الفيديو في ندوة "ليدرزويك. دايركت" "قلنا دائما ومن اليوم الأول، بأنها (كأس العالم) ستكون في متناول الجميع. نريد من جميع الذين يرغبون، أن يتمكنوا من المجيء إلى كأس العالم".

وأضاف "لقد برهنا خلال بطولة العالم للأندية من خلال استقبالنا لأنصار جميع الأندية المشاركة، بأن الانتقال في متناول الجميع من ناحية رحلات الطيران أو الإقامة".

وأعرب عن خشيته من الركود الاقتصادي الذي يطال العالم بسبب وباء "كوفيد-19"، مما قد يجعل بعض الأنصار يعدلون عن التوجه إلى قطر خلال المونديال المقرر في خريف عام 2022، وقال في هذا الصدد "نحن ندخل مرحلة ركود، ومما لا شك فيه، ثمة قلق في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وقدرة الانصار على تسديد نفقات السفر".

وختم "المشكلة التي نواجهها حاليا هي معرفة كيف ستكون العودة" بعد انتهاء هذه الأزمة.