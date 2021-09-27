مونديال قطر 2022 سيترك إرثاً عظيما من قبل beIN SPORTS September 27, 2021 15:22 3:03 دقيقة جدّدت اللّجنة العليا للمشاريع والإرث التـزامـَها بضمان تـَرك مونديال قطر عام 2022 إرثـاً عظيماً لسكّان قطر والمنطقة، جاء ذلك خلال نَدوة على هامش مَعرض ِ ومنتدى" مـَجْـد قطر". تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الإسباني أليكس بالو يفوز بسباق إندي كار 3:03 دقيقة مونديال قطر 2022 سيترك إرثاً عظيما 0:39 دقيقة أنباء عن اختيار السودان لملعب مراكش 0:31 دقيقة شفيونتيك رابعة وأنس جابر في المرتبة 16 1:40 دقيقة الهلال يتوج بلقب الدوري السوداني 0:37 دقيقة لقاء خاص مع كورت زوما 0:52 دقيقة الفرنسي ألافيليب يحافظ على لقبه 0:32 دقيقة الكوري الجنوبي سوون يتوّج بلقب أستانا 0:55 دقيقة برايتون على موعد مع التاريخ 5:03 دقيقة لانس يلحق بمرسيليا الهزيمة الأولى