مونديال قطر: ديربي بريطاني مرتقب بين إنكلترا وويلز من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 16:02 3:32 دقيقة يحملُ لقاء الديربي البريطاني بين إنكلترا وويلز ضمن المجموعةِ الثانية في طياتِه نِديةً كبيرة بين المنتخبين الجارين وأبعاداً تاريخية. انطباعات الجماهير الإنكليزية عن الديربي المرتقب طموحات متابينة للجماهير الويلزية قبل مواجهة إنكلترا تقارير إخبارية ويلز منتخب إنكلترا كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة أنشطة وفعاليات متنوّعة للمشجّعين خلال مونديال قطر 3:17 دقيقة لمحة عن منتجع المسيلة مقرّ إقامة المنتخب الفرنسي 3:04 دقيقة مدرب عربي وحيد في مونديال قطر 0:19 دقيقة تشافي يتحدّث عن أهداف برشلونة في الموسم الجديد 0:28 دقيقة تشافي واثق من نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 2:16 دقيقة المسلماني: "قطر جاهزة لاستضافة جماهير كأس العالم" 1:03 دقيقة الخاطر: "يصعب وصف مرحلة الاستعدادات لمونديال قطر" 0:45 دقيقة الجمال يؤكد جاهزية البنية التحتية لمونديال قطر 1:21 دقيقة الذوادي يتحدث عن استعدادات قطر لتنظيم مونديال 2022 4:58 دقيقة نبذة عن استاد الثمامة