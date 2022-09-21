موقع إلكتروني يوفر معلومات حول خدمات الرعاية الصحية المقدمة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 13:26 0:49 دقيقة أطلقت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، موقعاً إلكترونياً جديداً يُوَفِرُ مجموعة من المعلومات المتعلقةِ بخدمات الرعاية الصحية التي سيَتِمُ تقديمُها خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة 0:49 دقيقة موقع إلكتروني جديد للرعاية الصحية خلال المونديال 3:25 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 2:21 دقيقة المولوي يتحدّث عن تكلفة الإقامة لمشجّعي المونديال 0:34 دقيقة يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يواصل برنامجه الإعدادي