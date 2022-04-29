مورياسو يؤكد أهمية مباراة اليابان والبرازيل الودية April 29, 2022 15:24 1:00 دقيقة أعرب هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني عن سعادته لمواجهة البرازيل ودياً، تحضيراً لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية هذا النوع من هذه المباريات. مقابلات المنتخب البرازيلي منتخب اليابان كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة مورياسو يؤكد أهمية مباراة اليابان والبرازيل الودية 1:02 دقيقة رودجزر يتحسر ومورينيو يشيد بأداء روما 0:37 دقيقة رالف رانغنيك مدربًا جديدًا للمنتخب النمساوي 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يحلّ ضيفاً ثقيلاً على ستراسبورغ 0:48 دقيقة نادال يفتتح مشروعًا جديدًا قبل خوض بطولة مدريد 0:35 دقيقة صلاح ينال جائزة رابطة الكتاب الرياضيين 1:30 دقيقة أنيسيموفا تُقصي سابالينكا من منافسات بطولة مدريد 0:31 دقيقة أناضولو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة 4:53 دقيقة فينورد يكسب الأفضلية على حساب مرسيليا 3:22 دقيقة ليستر سيتي يتعادل مع روما في ذهاب نصف النهائي