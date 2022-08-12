من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 15:51 2:32 دقيقة بعد إعلان الاتحادُ المغربي لكرةِ القدم رسمياً الانفصالَ عن المدرب وحيد خليلودزيتش بالتراضي أصبح السؤال الأهم حاليا هو من هو المدرب الجديد لمنتخب أسود الأطلس؟، حيث يبدو وليد الركراكي أبرزَ المُرشحين لخلافته. تقارير إخبارية المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا