وأعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد عن ترحيبها بمشجعي كأس العالم القادمين عبر جميع منافذ دولة قطر موضحة الإجراءات المطلوب اتبـاعها عند الوصول إلى منفذ أبو سمرة البري، بحسب بطاقة هيّا الممنوحة لكلّ فئة من فئات الجمهور ومشددة على ضرورة استخدام المشجّعين لجواز السفر الذي تم التسجيل به على منصة هيّا.

