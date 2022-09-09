ملعب لوسيل تحفة فنية تتحدث عن نفسها من قبل beIN SPORTS September 9, 2022 19:38 2:59 دقيقة تعرف على أبرز المعلومات عن استاد لوسيل المونديالي الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022 ويعد تحفة معمارية في عالم ملاعب كرة القدم. تقارير إخبارية استاد لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي كأس سوبر لوسيل -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة الزمالك (1) - (1) الهلال - التغطية الخاصة 3:01 دقيقة الذوادي: بلغنا درجة عالية من الجاهزية ونطمح للأفضل 2:04 دقيقة ناصر الخاطر: "كل الأمور تسيير بشكل جيّد" 2:59 دقيقة ملعب لوسيل تحفة فنية تتحدث عن نفسها 2:10 دقيقة تعرف معنا على مدينة لوسيل 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال