ملاعب المونديال تتألق باستضافة الأحداث الرياضية من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 14:45 2:31 دقيقة منذ إعادة افتتاح ملعب خليفة الدولي في 2017، استضافت الملاعبُ الجاهزة لمباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ عددا من البطولات، الاستضافة ُ لم تقتصر على كرة القدم، في توجه ٍ يؤكدُ التنوع َ والرؤيةَ َ المستقبلية في احتضان الفعاليات الرياضية. تقارير إخبارية كأس أمير دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد الريان -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة ملاعب المونديال تتألق باستضافة الأحداث الرياضية 4:26 دقيقة حضور جماهيري استثنائي في نهائي كأس أمير دولة قطر 2:34 دقيقة وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن استاد الريان 1:24 دقيقة أرقام وحقائق مهمة عن استاد الريان المونديالي 0:37 دقيقة "وادا" ترحب بقرار استبعاد روسيا 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو"