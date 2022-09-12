أكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أن مشروع تطوير وتجميل الدوحة المركزية وشارع الكورنيش يسعى للحفاظ على الهوية القطرية أمام ضيوف الدولة، في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأوضح المهندي على هامش زيارة عدد من المسؤولين القطريين ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشروع، أن تجميل الدوحة المركزية وشارع الكورنيش يهدف إلى "أنسنة" المدينة، من خلال جعل المنطقة نابضة بالحياة، وذلك عبر إعطاء الأولوية للإنسان والمشاة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتقليل من الاعتماد على المركبات، بالإضافة إلى تجميل الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية والحفاظ على البيئة.

