مشجعان فرنسيان يتخذان من الدراجة وسيلة نقل لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 17, 2022 11:48 3:08 دقيقة وصل الدراجان الفرنسيان غابريال مارتان ومهدي بلميسا إلى إسطنبول في رحلة ستقودُهما إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مساندةِ المنتخب الفرنسي في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة وولفرهامبتون دون عناء 0:47 دقيقة ريال مدريد يكمل تحضيراته للديربي 0:51 دقيقة برافو يعتذر لفينيسيوس عقب تصريحاته المسيئة 0:42 دقيقة أندي ديلور يعود إلى قائمة المنتخب الجزائري 2:04 دقيقة الاتحاد القطري يطلق حملة ترويجية لدعم المنتخب 0:58 دقيقة قميص مايكل جوردان يدخل التاريخ 4:07 دقيقة استاد لوسيل ... الأيقونة المستقبلية 0:47 دقيقة مراجعة حسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم! 3:08 دقيقة مشجعان فرنسيان في رحلة إلى الدوحة بواسطة الدراجة 3:02 دقيقة ذكريات رائعة للمنتخب المغربي في مونديال 1986