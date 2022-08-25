وأعلن المستشفى الرائد في مجال جراحة العظام والطب الرياضي من خلال حسابه في تويتر أن جرّاحي العظام وأطباء القلب وأطباء الطب الرياضي والأسنان وعلماء النفس الرياضي وأخصائيي العلاج الطبيعي والممرضات وكل الموظفين المعنيين جاهزون لاستقبال نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

