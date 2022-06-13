مدرب أوروغواي يشدد على جهوزية فريقه في المونديال من قبل beIN SPORTS June 13, 2022 15:11 1:02 دقيقة أكد مدرب المنتخب الأوروغواياني دييغو ألونسو أن المنتخب يجب أن يكون جاهزا بشكل جيد للمنافسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ وتقديم مستويات جيدة في كل المباريات. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 5:20 دقيقة نيجيريا تقسو على ساو تومي وبرنسيبي بعشرة أهداف 0:43 دقيقة غوارديولا: "هالاند سيتأقلم معنا سريعاً" 1:02 دقيقة مدرب أوروغواي يشدد على جهوزية فريقه في المونديال 0:54 دقيقة مواجهة خامسة مرتقبة بين غولدن ستيت وسلتيكس 3:09 دقيقة أستراليا وبيرو لحسم البطاقة قبل الأخيرة للمونديال 0:54 دقيقة ساوثغيت يطالب بمراعاة استعدادات إنكلترا للمونديال 3:59 دقيقة مدفيديف يستعيد الصدارة ودجوكوفيتش يتراجع 11:33 دقيقة ريال مدريد يودع قائده السابق البرازيلي مارسيلو 4:46 دقيقة المنتخب المغربي يسعى للانتصار عندما يواجه ليبيريا 2:36 دقيقة منتخب فرنسا يواجه كرواتيا بحثاً عن الفوز الأول