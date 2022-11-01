مجسم كأس العالم يصل إلى الإكوادور
من قبل
beIN SPORTS
0:56 دقيقة
وصل مجسم كأس العالم إلى العاصمة الإكوادورية كيتو في إطار جولته عبر أربع وخمسين دولة حول العالم
وخصص للكأس حفل رسمي حضره رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في قصر كارونديليت مقر الحكومة بمشاركة النجم البرازيلي السابق لوسيو،
هذا وسيتم عرض الكأس أمام الجماهير الإكوادورية في ممشى سان فرانسيسكو وهو أحد المراكز التجارية الشهيرة في العاصمة الإكوادورية.
هذا وتمنى الرئيس الإكوادوري أن يكون وجود الكأس في بلاده مؤشراً إيجابياً لما سيقدمه المنتخب الذي يقص شريط البطولة أمام صاحب الضيافة المنتخب القطري يوم العشرين من نوفمبر في استاد البيت .
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