مجسم كأس العالم يحط الرحال بالأرجنتين من قبل beIN SPORTS December 5, 2021 10:37 2:51 دقيقة الآلاف من عشاق الكرة في الأرجنتين اختاروا قضاء عطلة نهاية الأسبوع بالانتظارِ في طوابير طويلة من أجل التقاط صور تذكاريةٍ مع مجسم كأس العالم. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة مجسم كأس العالم يحط الرحال بالأرجنتين 1:32 دقيقة لقاء خاص مع هاري ماغواير 3:59 دقيقة رانغنيك يستهل مشواره مع يونايتد أمام كريستال بالاس 0:17 دقيقة إلغاء اشتراط بطاقة المشجع لدخول الملاعب 4:23 دقيقة سان جيرمان ينتزع تعادلاً صعباً من لانس 3:09 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته بفوزه على سوسييداد 3:51 دقيقة الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة فلسطين والسعودية 0:19 دقيقة مدرب فلسطين غير راضٍ عن النتيجة 0:44 دقيقة عبد الله الحمدان: "سندخل مباراة المغرب بهدف الفوز" 2:15 دقيقة تعادل فلسطين والسعودية يؤهل المغرب