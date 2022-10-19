ويحمل المعرض عنوان "أهداف في مرمى الزمن" وهو مشروع من تنظيم متحف الفيفا، إذ يحتفي بكأس العالم من خلال شغف وتفاني عشاق اللعبة حاليا، ويسرد حكايات من تاريخها عبر اللاعبين الخالدين بذكراهم ويقدم لزواره مقتنيات أصلية وقصصا مميزة من كافة نسخ كأس العالم، بالإضافة إلى عروض استثنائية متعددة الوسائط، وركن "قوس قزح القمصان" الذي يقدم قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.