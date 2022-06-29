وأوضح الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان اليوم الأربعاء أن عملية بيع التذاكر ستنطلق في 5 يوليو/تموز في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة تحت مبدأ "من يأتي أولاً يُخدم أولاً" وليس عن طريق القرعة على غرار المرحلتين الأولى والثانية، وستنتهي في 16 آب/أغسطس المقبل "وهذا ما سيتيح للمشجعين فرصة أخرى لتأمين مقاعدهم في أكبر عرض كروي على وجه الأرض".

وأضاف "نحث عشاق الكرة على المسارعة إلى حجز مقاعدهم لمشاهدة هذا الحدث التاريخي، خاصة وأن عدد التذاكر أضحى معدوداً بعد أن بيعت منها 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق البطولة، وهذا ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقل العرض".

وتابع "ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام العالم بفترة المبيعات هذه بعد أن تعرّف عشاق الكرة على المنتخبات الـ32 المتأهلة لقطر 2022".

وتقام نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.