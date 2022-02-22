مبنى 2022 أيقونة من أيقونات المونديال في قلب الدوحة من قبل beIN SPORTS February 22, 2022 18:34 2:26 دقيقة يعدّ مبنى أيقونة 2022 في قلب مدينة الدوحة واحداً من معالم منطقة أسباير زون، حيث يرمز إلى العام الذي ستستضيف فيه قطر النسخة الأولى من كأس العالم في المنطقة العربية. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة كلوب يؤكّد غياب جوتا وفيرمينو عن مواجهة ليدز 0:57 دقيقة داكي: بطولة قطر توتال إنرجيز تشهد تنافساً كبيراً 1:05 دقيقة مباراة تشيلسي (1) وليل (0) والتغطية الخاصة 1:00 دقيقة المهندي يتحدّث عن تحدّي تنظيم بطولتين متتاليتين 0:31 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب قائده كوكي عن مباراة يونايتد 0:29 دقيقة أزارينكا تنسحب من بطولة قطر توتال إنرجيز 0:33 دقيقة سابالينكا تبلغ ثالث أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 1:46 دقيقة دجوركاييف يتوقّع مستوى مميّز في مونديال قطر 2:26 دقيقة مبنى 2022...أيقونة مونديالية في قلب الدوحة 0:35 دقيقة نزال مرتقب بين تايسون فيوري وديليان وايت