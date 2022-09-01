مباراة ودية ثالثة للمنتخب المغربي في معسكر إسبانيا من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 15:21 0:48 دقيقة أعلن فوزي لقجع رئيسُ الاتحاد المغربي لكرة القدم أنّ منتخبَ أسود الأطلس سيخوضُ مباراة ودية ثالثة في معسكر إسبانيا ضمن استعداداته لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي 3:30 دقيقة الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو للكرة 0:48 دقيقة مباراة ودية ثالثة للمنتخب المغربي في معسكر إسبانيا 3:19 دقيقة الركراكي يسعى للنجاح في مهمته الجديدة 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد يأمل مواصلة انتصاراته 0:37 دقيقة إنديبنديينتي يقطع نصف الطريق نحو النهائي 0:44 دقيقة فلامينغو يضع قدماً في نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:40 دقيقة تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلسي بخصوص أوباميانغ 0:33 دقيقة مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند 1:30 دقيقة ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS