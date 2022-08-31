نظّم مركز الشفلّح للأشخاص ذوي الاعاقة بالتّعاون مع وزارة البلديّة ممثّلة ً فـي بلدية الريان وبالتّعاون مع جامعة قطر، مباراة ً استعراضيّة لقدامـى لاعبي منتخب قطر لكرة القدم وبمشاركة منتسبي مركز الشفلّح ومركز النور للمكفوفين، تحت شعار ويّاك يالعنابي وذلك دعمًا لمشاركة منتخب قطر في كأس العالم.

