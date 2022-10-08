وقال ماني الذي اختير كأفضل لاعب في إفريقيا العام الحالي، في حوار مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)" إن المنتخب القطري لن يكون سهل المراس حيث أنه سيلعب على أرضه وبين جماهيره. هو بطل آسيا، تماماً كما المنتخب السنغالي بطل إفريقيا"، معتبرا أن المنتخبين سيحملان لواء القارتين وسيسعيان لظهور مشرف.

ولفت في سياق متصل إلى أن المجموعة الأولى التي وقع بها المنتخب السنغالي في المونديال رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكوادور "لا يستهان بها"، مؤكداً أن المنتخب الهولندي يعد اسماً كبيراً يحمل تاريخاً عريقاً في نهائيات كأس العالم، كما أنه يحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الفيفا.

وشدد على أهمية أن يبقى المنتخب السنغالي يقظاً ومحافظاً على تركيزه وأن يستعد لكل مباراة بشكل جيد دون التقليل من إمكانيات أي منتخب.

وأشاد السنغالي ماني بما قدمه رفاق النجم الأسبق حاجي ضيوف وبقية المنتخب السنغالي خلال مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان مع بلوغهم الدور الربع النهائي ووضعهم الكرة السنغالية على الخارطة الكروية العالمية، مؤكداً سعيه رفقة زملائه لتحقيق نتيجة أفضل خلال مونديال قطر.

وقال " يمكنني القول إننا ذاهبون إلى قطر ونحن ندرك ما نملكه من إمكانيات، وسنبذل كل ما في استطاعتنا من أجل الذهاب إلى أبعد ما يمكن في هذه النهائيات" مشيرًا إلى أن الجيل الذهبي يرغب في أن يحقق المنتخب الحالي إنجازاً أفضل من ذاك الذي تحقق سابقاً.

من جهة أخرى، أكد ماني أنه يعيش حالياً أفضل فترات مسيرته مع منتخب بلاده وذلك بفضل المدرب الحالي أليو سيسه، مشيراً إلى أن من نقاط قوة المدرب هي طريقته في التعامل مع اللاعبين فكان بمثابة أخ أكبر يستطيع أن يستخلص أفضل ما لديهم.

