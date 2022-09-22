مارتينيو يغلق أبواب منتخب المكسيك في وجه تشيـتشـاريتو وفـيلا September 22, 2022 11:54 0:51 دقيقة أغلق خيراردو مارتيـنو مدرب منتخب المكسيك الباب أمام أي محاولاتٍ لإمكانية عودة ثنائي الهجوم خافيير هيرنانديز تشيـتشـاريتو وكارلوس فـيلا للمنتخب في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب المكسيك كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة 1:12 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث توقّع اتفاقية جديدة 3:02 دقيقة إشادة بإصلاحات قانون العمل في قطر 1:03 دقيقة beIN توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة خلال كأس العالم 0:45 دقيقة فيدرير سيخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادال 1:07 دقيقة كرويف يؤكد استعادة برشلونة لبريقه تدريجياً 1:04 دقيقة استبعاد بعض الملاعب من استضافة مباريات "يورو 2028" 1:24 دقيقة المغرب يتابع الحالة الصحية لبونو ومزراوي وأمرابط 0:51 دقيقة مارتينيو يغلق أبواب عودة تشيـتشـاريتو وفـيلا