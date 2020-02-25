مارتينيز: "العالم يتطلع لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™" February 25, 2020 11:16 0:57 دقيقة قال الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا إن العالم يتطلع لمشاهدة كأس العالم FIFA قطر 2022™، خاصة في ظل إقامتها في منتصف الموسم ما يعني أن اللاعبين سيكونون في أفضل مستوياتهم. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة كفيتوفا إلى ثمن النهائي وخروج كينين ومرتينز 0:30 دقيقة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 0:41 دقيقة الوداد يتعاقد رسمياً مع المدرب الإسباني غاريدو 1:29 دقيقة جولة داخل أروقة متحف برشلونة 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:43 دقيقة إرجاء مباراة القادسية وظفار بسبب فيروس كورونا 1:26 دقيقة الذوادي: "الاستعدادات تسير وفق الخطة المرسومة" 0:57 دقيقة مارتينيز: "العالم يتطلّع لمشاهدة مونديال قطر 2022" 2:22 دقيقة حديقة ملعب البيت..."فضاء متكامل"