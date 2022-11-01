واعترف المدرب الإسباني أن لوكاكو لاعب لا يستطيع استبداله بأخر، وأنه سيضطر تغيير طريقةِ لعب المنتخب البلجيكي في حال عدم وجود مهاجم الإنتر.

وأضاف مارتينيث أن الإصابة تعتبر خيبة أمل للوكاكو مشددا على أهميته، مضيفاً أن كل منتخب يضم بعض اللاعبين الذين لا يعوضون، على غرار ميسي في الأرجنتين على حد قوله، مردفاً أن المنتخب البلجيكي لا يستطيع الاستغناء عن كورتوا ودي بروينه ولوكاكو.

