مارتينو يغلق الباب أمام تشيتاريتو وفيلا من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 15:07 0:50 دقيقة أغلق تاتا مارتينو، مدرب منتخب المكسيك، الباب أمام أي محاولات لإمكانية عودة ثنائي الهجوم خافيير هيرنانديز تشيتاريتو وكارلوس فيلا للمنتخب في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية تاتا مارتينو المنتخب المكسيكي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة أتليتيكو يدين هتافات عدداً من جماهيره 1:04 دقيقة هذه الملاعب استبعدت من الملف البريطاني الآيرلندي! 0:50 دقيقة مارتينو يغلق الباب أمام تشيتاريتو وفيلا 0:36 دقيقة المنتخب الإكوادوري يواصل تحضيراته لمونديال قطر 2:26 دقيقة تأسيس الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية 4:28 دقيقة مغامرون اختاروا الذهاب إلى قطر بطرق فريدة من نوعها 4:13 دقيقة ملاعب مونديال قطر حديث العالم 0:49 دقيقة وكالة الأنباء القطرية تطلق خدمة جديدة 0:46 دقيقة اهتمام كبير بالجماهير من ذوي الإعاقة 0:49 دقيقة موقع إلكتروني جديد للرعاية الصحية خلال المونديال