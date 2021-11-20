ماذا تريد أن تعرف عن استاد 974 المونديالي؟ November 20, 2021 19:20 2:25 دقيقة يعد استاد 974 المونديالي براءة اختراع على صعيد بناء الاستادات المختصة باحتضان مباريات كرة القدم، فماذا تريد أن تعرف عن أحد ملاعب مونديال قطر 2022؟ تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ استاد 974 -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة ماذا تريد أن تعرف عن استاد 974 المونديالي؟ 0:54 دقيقة ميسي يفتتح بنك أهدافه في الدوري الفرنسي 9:33 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد لوسيل 2:19 دقيقة استاد 974... فكرة تصميم فريدة ومثال للاستدامة 6:00 دقيقة واتفورد يقسو على مانشستر يونايتد 1:01 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد 974 المونديالي 0:40 دقيقة كأس العرب: 23 لاعباً في قائمة الفراعنة 0:29 دقيقة هاميلتون أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى 0:46 دقيقة سيدات إسبانيا يتوجن بلقب بطولة العالم للبادل 0:24 دقيقة حرمان لايبزيغ من جماهيره على ملعبه