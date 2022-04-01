قال نجم الكرة الألمانية سابقا لوتار ماتيوس لـbeIN SPORTS إن الأجواء ستكون رائعة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™وذلك لأن قطر وفرت كل شيء من أجل ذلك خاصة الملاعب الرائعة التي ستكتظ بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم.
ماتيوس: "الأجواء ستكون رائعة خلال المونديال"
قال نجم الكرة الألمانية سابقا لوتار ماتيوس لـbeIN SPORTS إن الأجواء ستكون رائعة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™وذلك لأن قطر وفرت كل شيء من أجل ذلك خاصة الملاعب الرائعة التي ستكتظ بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم.
مقابلات لوثر ماتيوس beIN SPORTS كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي