قال نجم الكرة الألمانية سابقا لوتار ماتيوس لـbeIN SPORTS إن الأجواء ستكون رائعة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™وذلك لأن قطر وفرت كل شيء من أجل ذلك خاصة الملاعب الرائعة التي ستكتظ بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

