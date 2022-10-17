أنشطة المؤسسة التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2010 تساعد على دعم الأفراد الأقل حظاً واللاجئين حول أنحاء العالم وتمكين الأجيال الجديدة من قادة الشباب للنهوض بمجتمعاتهم عبر تنفيذ برامج مستدامة من خلال مبادرة كرة القدم من أجل التنمية، وبرامج التعليم، وذلك سعياً لتحقيق أقصى استفادة من استضافة قطر لكأس العالم للمرة الأولى في المنطقة.

