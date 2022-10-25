لينيكر: لا يوجد مرشح واضح للفوز بـ" قطر 2022™" من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 15:55 0:59 دقيقة قال غاري لينيكر أسطورة الكرة الإنكليزية إنه لا يوجد مرشح واضح للفوز بكأس العالم FIFA قطر 2022™مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المنتخبات تمتلك فرصة التتويج باللقب. تقارير إخبارية غاري لينيكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة استقبال حاشد للسيب بطل كأس الاتحاد الآسيوي 0:59 دقيقة لينيكر: لا يوجد مرشح واضح للفوز بـ" قطر 2022™" 0:41 دقيقة ميلان يطلب من حارسه مينيون العلاج في إيطاليا 0:36 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على لايبتسيش 0:51 دقيقة ميتروفيتش متفائل بشأن حظوظ صربيا في كأس العالم 0:42 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لتأمين تأهله إلى ثمن النهائي 0:58 دقيقة هازار: ينبغي على المنتخب البلجيكي أن يتوج ببطولة 0:42 دقيقة مودريتش يؤكد أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له 0:36 دقيقة أكبر سفينة عائمة في العالم تستعد للتوجه لقطر 0:41 دقيقة إشبيلية يخوض مواجهة مصيرية أمام كوبنهاغن