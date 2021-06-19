لويس روبياليس: "قطر ستنظّم مونديالاً رائعاً" من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 20:29 2:54 دقيقة قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن قطر ستنظّم مونديالاً رائعاً عام 2022. مقابلات لويس روبياليس كأس العالم FIFA قطر 2022™ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة رودري: "الحظ عاندنا" 1:54 دقيقة باو توريس: نحن نثق بخططنا وأسلوبنا 3:36 دقيقة كايزر تشيفس يفاجئ الوداد 4:25 دقيقة بولندا تفرض تعادلاً ثانياً على إسبانيا 0:43 دقيقة مانشيني يشدّد على أهمية مباراة ويلز 0:26 دقيقة السودان يبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:07 دقيقة الأهلي يعود بانتصار ثمين من أرض الترجي 2:54 دقيقة لويس روبياليس: "قطر ستنظّم مونديالاً رائعاً" 1:06 دقيقة جوتا: "كان من الصعب أن نعود" 0:40 دقيقة الكويت الكويتي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا