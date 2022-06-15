لقاء مع بثينة المفتاح مصمّمة الملصق الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 21:38 1:53 دقيقة في ما يلي نتعرّف أكثر على بثينة المفتاح مصمّمة الملصق الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بثينة مفتاح -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة أداء "أسود الأطلس" بقيادة خاليلودزيتش محل انتقادات 1:35 دقيقة التمياط يتحدّث عن زيارة الوفد السعودي 2:31 دقيقة ردود أفعال إيجابية بعد الأداء الملفت لنسور قرطاج 1:53 دقيقة لقاء مع بثينة المفتاح مصمّمة ملصق مونديال قطر 2:32 دقيقة اختيار مرتقب للمدن المضيفة لمونديال 2026 0:47 دقيقة وفد من جماهير الأخضر يزور استاد المدينة التعليمية 0:38 دقيقة برشلونة لن يجدّد عقد داني ألفيس 0:37 دقيقة فوكينا إلى ربع نهائي بطولة كوينز المفتوحة للتنس 2:20 دقيقة الكوستاريكي مارتينيز خريج "أسباير" يلفت الأنظار 0:54 دقيقة المنتخب السعودي يبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا