لقاء خاص مع المدير الطبي في مستشفى حمد من قبل beIN SPORTS August 19, 2022 16:35 12:37 دقيقة في مقابلةٍ خاصة مع beIN SPORTS، قال المدير الطبي في مستشفى حمد الدكتور يوسف المسلماني إن دولة قطر لديها الخبرات والجاهزية في المجال الطبي لتنظيم كأس العالم ولاستقبال الجماهير من أنحاء العالم كافة. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 12:37 دقيقة لقاء خاص مع المدير الطبي في مستشفى حمد 0:37 دقيقة قائمة ريال مدريد تخلو من اسم كاسيميرو 1:27 دقيقة كونتي سيتقبّل أي قرار سيصدر بحقه 0:47 دقيقة NBA - عودة المباريات العالمية بعد عامين من التوقف 0:58 دقيقة الحكم مايك دين يعترف بخطئه 0:43 دقيقة نوتنغهام فوريست يضم مورغان غيبس-وايت 1:19 دقيقة أنشيلوتي يؤكد رغبة كاسيميرو في اختبار "تحد جديد" 0:35 دقيقة المنتخب القطري يخوض دورة رباعية ودية 3:32 دقيقة تشغيل تجريبي بكامل الطاقة لحافلات المونديال 1:05 دقيقة أنس جابر تودّع بطولة سينسيناتي من الدور الثالث