لقاء استثنائي مع ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS February 25, 2020 19:00 27:39 دقيقة الرئيس التنفيذي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ يتحدث عن سير الاستعدادات لاستضافة أول نسخة من المونديال على أرض عربية. مقابلات ناصر الخاطر -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مجسم كأس العالم ضيفاً على قنوات beIN SPORTS 0:34 دقيقة أنس جابر تبلغ ثمن نهائي بطولة قطر توتال 1:12 دقيقة مباشر: تشيلسي 0 - 3 بايرن ميونيخ 0:41 دقيقة برشلونة (1) ونابولي (1) - التغطية الخاصة 2:25 دقيقة هل يمكن حضور أربع مباريات خلال يوم في مونديال قطر؟ 4:08 دقيقة لماذا قطر مستعدة؟ 2:33 دقيقة ديسايي يتعرف على التراث القطري 2:28 دقيقة أبو تريكة: "تنظيم قطر لكأس العالم سيساعد المنطقة" 27:39 دقيقة لقاء استثنائي مع ناصر الخاطر 0:26 دقيقة بارتي تعبر بيسر إلى ثمن نهائي قطر توتال المفتوحة