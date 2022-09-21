لجنة المشاريع والإرث توقع مذكرة تفاهم من قبل beIN SPORTS September 21, 2022 21:45 1:15 دقيقة وقعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مذكرةَ تفاهم مع منظمةِ كون كورديا لتبادلِ الخبرات وتعزيزِ الوعي حول برامج الإرث لكأس العالم فيفا قطر 2022 وذلك على هامشِ مشاركتِها في فعاليات قمة كون كـورديا السنوية التي انطلقت في مدينةِ نيويورك. تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة المنتخب الإسباني يستأنف تحضيراته لمواجهة سويسرا 0:59 دقيقة السفير السعودي يتمنى التوفيق للعرب في المونديال 1:15 دقيقة لجنة المشاريع والإرث توقع مذكرة تفاهم 0:36 دقيقة تحديد موعد استئناف دوري نجوم قطر بعد المونديال 0:39 دقيقة الرجاء يعلن انفصاله عن البنزرتي بالتراضي 1:55 دقيقة روجيه فيدرر يتحدث عن قرار اعتزاله 1:35 دقيقة المنتخب المغربي يواصل تحضيراته 0:53 دقيقة الفرنسي كازال مدرباً للمنتخب التونسي لكرة اليد 0:49 دقيقة أتليتيكو يدين هتافات عدداً من جماهيره 1:04 دقيقة هذه الملاعب استبعدت من الملف البريطاني الآيرلندي!