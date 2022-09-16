واعتبرت لجنة الاستئناف أن اللاعب بايرون كاستيو سيغورا حاملاً للجنسية الإكوادورية.

وبذلك أبقى الفيفا على تأهل الإكوادور الى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المقررة نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفضه الجمعة الاستئناف المقدم من قبل تشيلي والبيرو المشككتين بجنسية اللاعب بايرون كاستيو الذي كان ضمن صفوف المنتخب في التصفيات.

وقال فيفا في بيان "بعد تحليل جميع الوثائق المضافة الى الملف من قبل الأطراف المعنية، وعقد جلسة استماع، أكدت لجنة الاستئناف (في فيفا) قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم".

وتابع "من بين اعتبارات أخرى، رأى (فيفا) واستناداً للوثائق المقدمة إليه، أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملًا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقًا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا".

الاستئناف أمام المحكمة الرياضية

وأفاد الاتحاد الدولي أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفي حزيران/يونيو، أعلن "فيفا" أنه أغلق تحقيقه بشأن عدم أهلية الظهير الإكوادوري كاستيو خلال تصفيات مونديال قطر 2022، من دون الإشارة إلى أي عقوبة.

وفتح الاتحاد الدولي في أيار/مايو "إجراءات تأديبية" للنظر في قضية كاستيو عقب تقديم الاتحاد التشيلي شكوى بشأن جنسيته.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان انه "قرر فتح إجراءات تأديبية لفحص احتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيو سيغورا" للمشاركة مع منتخب الإكوادور في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدّم الاتحاد التشيلي بشكوى إلى اللجنة التأديبية لفيفا على خلفية "تزوير محتمل لوثائق منح الجنسية الإكوادورية" للاعب.

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وزعمت شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 تموز/يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

ارتدى كاستيو قميص منتخبي الإكوادور لدون 17 عاماً و20 عاماً قبل أن ينضم إلى المنتخب الأوّل، فشارك لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في أربعة انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور التي نالت المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.

أما البيرو، فحلت خامسة وخاضت ملحقاً دولياً مع أستراليا خسرته بركلات الترجيح.

ووقعت الإكوادور في نهائيات مونديال قطر 2022 في المجموعة الأولى بجانب البلد المضيف وهولندا والسنغال.

