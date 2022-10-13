وكانت اللجنة قد أطلقت مؤخراً مبادرة "زيينة" تحت شعار "تعالوا نحتفل" والتي تهدف إلى تجميل وتزيين واجهاتِ أماكن العمل والمدارس والجامعات والمباني بالإضافة إلى الساحات والطرق وغيرِها من المرافق العامة مع قرب موعد انطلاق الحدث العالمي الشهرَ المقبل وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وعدد من الجهات الحكومية.

من جهته قال المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيسُ لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، إن الجهود تتواصل لتقديم مبادرات وفعاليات تسهم في توفير منصة تتفاعل خلالها كافة فئات المجتمع في أنشطة مختلفة مؤكداً على أهمية الفن في تنمية الإبداع ومهارات العمل الجماعي لدى طلاب المدارس.

