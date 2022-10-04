لارغيت يتحدث عن تحضيرات منتخب السعودية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 4, 2022 15:18 1:21 دقيقة في تصريح خاص لـ beIN SPORTS قال ناصر لارغيت المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم إن الأخضر السعودي يواصل التحضير بشكل جيد ليكون على أتم الجاهزية لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب السعودية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة تسيتسيباس إلى الدّور الثاني في بطولة أسـتانا 0:52 دقيقة قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار تخلو من اسم كورتوا 1:23 دقيقة غوارديولا يخشى من الثقة الزائدة للاعبيه 0:41 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تحطّ الرحال في ألمانيا 0:57 دقيقة خسارة مفاجئة لرود أمام مونار 1:21 دقيقة تحضيرات الأخضر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:35 دقيقة المنتخب الإيراني يبلغ نصف النهائي 0:45 دقيقة الهلال الأحمر السعودي يعزز إمكانياته 1:32 دقيقة دعوى قضائية ضدّ ضباط من الشرطة الإندونيسية 0:44 دقيقة توسيع نطاق برنامج كرة القدم من أجل التنمية للمدارس