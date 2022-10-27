كين مصمم على أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 21:46 0:45 دقيقة أكد النّجم هـاري كين قائد المنتخب الإنكليزي أنّه سيبذل قصارى جهده خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ ليصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة، مشيراً إلى أنّ البطولة مناسبة لتحقيق ذلك. مقابلات منتخب إنكلترا هاري كين كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:37 دقيقة روما ينعش آماله في تجاوز عقبة دور المجموعات 4:20 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر بنجاح إلى الأدوار الإقصائية 2:51 دقيقة وست هام يتأهل متصدراً 1:03 دقيقة برشلونة يواصل تألّقه في دوري أبطال أوروبا للسيدات 0:52 دقيقة الاتحاد الأردني يصدر بياناً بشأن جدول المباريات 0:45 دقيقة كين مصمم على أن يصبح هداف منتخب إنكلترا التاريخي 3:32 دقيقة فيورنتينا يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 4:25 دقيقة فنربهتشه يعود من بعيد أمام رين 4:03 دقيقة بي إس في اَيندهوفن يصدم آرسنال 1:46 دقيقة سامورا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة