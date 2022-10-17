وأضاف: "نحن في الفيفا شهود عيان على التقدم الذي حدث في دولة قطر، عملنا جاهدين على تسهيل التنقل للمنتخبات

وتابع: "جميع المنتخبات المشاركة في البطولة عبرت عن إعجابها بمقرات الإقامة ومراكز التدريبات".

وقال إن دخول منطقة المشجعين سيكون مجاناً.