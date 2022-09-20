كورنيش الدوحة وآخر الاستعدادات قبل شهرين على انطلاق المونديال من قبل beIN SPORTS September 20, 2022 18:47 5:32 دقيقة آخر الاستعدادات من كورنيش الدوحة مع مراسل beIN SPORTS صفوان أبو شنب قبل شهرين على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة الجماهير الأرجنتينية تتأهب لدعم منتخبها 6:30 دقيقة ديسايي يؤكد جاهزية قطر لاستضافة المونديال 5:32 دقيقة آخر الاستعدادات من الكورنيش قبل شهرين على الانطلاق 1:46 دقيقة الذوادي: "قطر جاهزة للترحيب بالعالم" 1:22 دقيقة السويدي: "تركيزنا منصبّ على تجربة المشجع" 0:53 دقيقة آل إسحاق: "استاد الجنوب تحفة معمارية فريدة" 0:30 دقيقة استدعاء هندرسون قبل مواجهتي إيطاليا وألمانيا 1:15 دقيقة بواتينغ يتحدث عن ذكريات التأهل على حساب نيجيريا 0:39 دقيقة إينياكي ويليامز وطارق لامبتي ينضمان لتدريبات غانا 0:41 دقيقة الدوحة تستضيف المرحلة الـ2 من برنامج إدارة الأندية