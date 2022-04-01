كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 18:25 2:17 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي أقيمت اليوم الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة فيليكس سانشيز: "علينا دراسة منتخبات مجموعتنا" 1:01 دقيقة مجموعات نارية في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:17 دقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 3:43 دقيقة إنفانتينو: "هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأجمل" 7:10 دقيقة انطلاق حفل قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:24 دقيقة الكشف عن تعويذة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:04 دقيقة حسن الذوادي: "القرعة ستكون بنكهة عربية قطرية" 3:36 دقيقة إطلاق الأغنية الرسمية الأولى لمونديال قطر 0:28 دقيقة موعد انطلاق المرحلة الثانية من مبيعات التذاكر 0:37 دقيقة وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية