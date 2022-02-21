كروة تدشن حافلات صديقة للبيئة مخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ February 21, 2022 18:52 2:48 دقيقة دشنت شركة كروة القطرية للسيارات إنتاجها الأول من الحافلات المخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™؛ وستلبي الشركة حاجة الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم لمواكبة الحدث المرتقب. تقارير إخبارية كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة المدرب المحلي يهيمن على اختيارات الأندية في الأردن 2:48 دقيقة كروة تدشن حافلات مخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:29 دقيقة نادال يتحدث عن اقتراب لحظة الاعتزال 0:37 دقيقة الفرنسية كارولين غارسيا تُخرج الرومانية هاليب 2:02 دقيقة السد يهزم الأهلي ويتوج بلقب دوري نجوم قطر 1:08 دقيقة دجوكوفيتش يجدد أسفه بسبب ما حدث معه في أستراليا 0:41 دقيقة عودة هالاند للتدريبات في صفوف بوروسيا دورتموند 0:47 دقيقة تكريم خاص لأساطير الدوري الأميركي لكرة السلة 1:01 دقيقة مطالبة بضرورة إضافة تغيير مؤقت لإصابات الرأس 1:04 دقيقة الإسباني ألكاراس يحرز لقب بطولة ريو دي جانيرو