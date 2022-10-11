جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم الإعلان خلاله عن تنظيم احدى وخمسين فعالية رئيسية وأكثر من ثلاثمائة فعالية فرعية تتوزع على خمسة فروع رئيسية وهي المهرجانات والحفلات والمعارض والعروض الحية والفعاليات.

وتوقع خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي أن تعرف كتارا خلال فترة كأس العالم حالة نشاط وحركة ثقافية دؤوبة بما يساهم في إبراز الثقافة القطرية.

وأشار السليطي إلى تنظيم فعاليات خاصة بالتراث العربي وفعاليات خاصة للأطفال، إضافة إلى تدشين اثنين وعشرين كتابا عن كأس العالم باللغتين العربية والإنكليزية.

