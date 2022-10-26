بعض الكتب التي أعلنت "كتارا" عن تدشينها جاءت باللغتين العربية والإنكليزية، وتتناول الكتب مواضيع متعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022™، ونجوم كرة القدم في قطر، والهندسة الرياضية في قطر 2022™، وكذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كنجمين كبيرين يشاركان في البطولة.
كتارا تعلن تدشين 22 كتاباً حول كأس العالم FIFA قطر 2022™ والرياضة في قطر
بعض الكتب التي أعلنت "كتارا" عن تدشينها جاءت باللغتين العربية والإنكليزية، وتتناول الكتب مواضيع متعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022™، ونجوم كرة القدم في قطر، والهندسة الرياضية في قطر 2022™، وكذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كنجمين كبيرين يشاركان في البطولة.
تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي