بعض الكتب التي أعلنت "كتارا" عن تدشينها جاءت باللغتين العربية والإنكليزية، وتتناول الكتب مواضيع متعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022™، ونجوم كرة القدم في قطر، والهندسة الرياضية في قطر 2022™، وكذلك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كنجمين كبيرين يشاركان في البطولة.

