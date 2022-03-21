الحفل شهد حضوراً رسمياً من خلال تواجد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة للعديد من أساطيركرة القدم والمئات من الراغبين بالانضمام لبرنامج المتطوعين حيث وضع الفيفا وكذلك اللّجنة العليا للمشاريع والإرث بعض الشّروط لمن يود أن يصبِح متطوعا في كأسِ العالم أهمّـُها أن لا يقِل عمر المتقدم عن 18 عاماً بحلول الأول من اكتوبر المقبل.

