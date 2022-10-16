نجم إيفرتون السابق أبدى إعجابَه الكبير أيضاً بالمنشآت الرياضية والملاعب التي ستحتضن المباريات بما فيها استادُ الجنوب الذي اتيحت له فرصة زيارتهِ والاطلاع على مرافقه على غرار أرضية الملعب، غرف الملابس والجلوس في مدرجات الجماهير التي ستحظى بتجربة استثنائية في استادٍ فريد من نوعه..

