نجم إيفرتون السابق أبدى إعجابَه الكبير أيضاً بالمنشآت الرياضية والملاعب التي ستحتضن المباريات بما فيها استادُ الجنوب الذي اتيحت له فرصة زيارتهِ والاطلاع على مرافقه على غرار أرضية الملعب، غرف الملابس والجلوس في مدرجات الجماهير التي ستحظى بتجربة استثنائية في استادٍ فريد من نوعه..
كاهيل يبدي إعجابه باستادات المونديال ويتحدث عن خوض أستراليا مبارياتها الـ3 في الدور الأول على ستاد الجنوب
نجم إيفرتون السابق أبدى إعجابَه الكبير أيضاً بالمنشآت الرياضية والملاعب التي ستحتضن المباريات بما فيها استادُ الجنوب الذي اتيحت له فرصة زيارتهِ والاطلاع على مرافقه على غرار أرضية الملعب، غرف الملابس والجلوس في مدرجات الجماهير التي ستحظى بتجربة استثنائية في استادٍ فريد من نوعه..
مقابلات منتخب أستراليا تيم كاهيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي