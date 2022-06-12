كاهيل: "عنصر الإرث من أهم مميّزات كأس العالم FIFA قطر 2022™" June 12, 2022 21:05 1:11 دقيقة قال النجم الأسترالي المعتزل تيم كاهيل سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ إنّ عنصر الإرث من أهم مميّزات المونديال القادم، مشدّداً على أنّ دولة قطر أوفت بجميع الوعود التي قطعتها في ملفّ استضافة البطولة. مقابلات تيم كاهيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة كاهيل: "عنصر الإرث من أهم مميّزات كأس العالم" 3:04 دقيقة ميدفيديف يستعد لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي 1:02 دقيقة السعودية واليابان إلى نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 0:35 دقيقة اتفاق في بيرو على أهمية تجاوز أستراليا 0:50 دقيقة أستراليا ستقاتل من أجل الوصول إلى كأس العالم 0:31 دقيقة الهولندي فان رايتهوفين يتوج بلقب بطولة ليبيما 0:59 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر توقع اتفاقية شراكة مع فيفا 0:42 دقيقة رفض دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو 0:51 دقيقة مسؤولو ريفر بليت يؤكدون تواصلهم مع سواريز 0:37 دقيقة فيرستابن يحرز لقب جائزة أذربيجان