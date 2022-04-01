كاكا يعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للظفر باللقب من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 13:20 1:22 دقيقة قال النجم السابق للمنتخب البرازيلي ريكاردو كاكا إن السيليساو ينتمي لأقوى المرشحين للظفر بلقب كأس العالم مؤكداً أن المدرب تشيتشي حظي بوقت كاف للعمل مع تشكيلة مميزة من اللاعبين بهدف تحقيق أفضل النتائج. مقابلات كاكا منتخب البرازيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية 1:05 دقيقة قرعة كأس العالم في بث مباشر 1:22 دقيقة كاكا يعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للظفر باللقب 0:53 دقيقة beIN SPORTS | عالم واحد موطن واحد 2:20 دقيقة "أنتم في موقع الحدث" 2:48 دقيقة مشورا تحضيري حافل للأدعم استعداداً لمشاركة تاريخية 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي