كاكا: "كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ مميزة" من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 21:23 1:19 دقيقة قال أسطورة كرة القدم البرازلية كاكا إن كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ مميزة لأنها ستكونُ في نصف الموسم وهذا أمر في مصلحة اللاعبين وذلك في تصريح خاص لـ beIN SPORTS. مقابلات كاكا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة تشلسي يفوز على باريس سان جيرمان 3:43 دقيقة برشلونة يصالح جماهيره بفوز مهم على فياريال 1:15 دقيقة ماتيوس يشيد بالمنتخب الألماني وبمدربه فليك 1:19 دقيقة كاكا: "كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ مميزة" 0:27 دقيقة آرسنال يضمن مقعداً في الأدوار الإقصائية 4:31 دقيقة فيرنانديز يتحدث عن جاهزية الديوك لقطر 2022™ 0:44 دقيقة استبعاد رونالدو عن قائمة يونايتد لمواجهة تشلسي 3:34 دقيقة استعدادات التحكيم القطري لمونديال قطر 2022™ 2:32 دقيقة آمال الأرجنتينيين معقودة على فوز منتخبهم باللقب 0:37 دقيقة فينغر متحمس جداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™